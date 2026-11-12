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Politică

„Nu mai întoarcem privirea”. Cum vrea Viena să scape de imaginea de „cuib de spioni” al Europei. Pedepse de până la 10 ani de închisoare

a Scris de alexandra cruceru, redactor
„Nu mai întoarcem privirea”. Cum vrea Viena să scape de imaginea de „cuib de spioni” al Europei. Pedepse de până la 10 ani de închisoare
Aosom
Austria înăsprește legislația împotriva spionajului. Pedepse de până la 10 ani de închisoare: „Nu mai întoarcem privirea”

Sursa: Stiri Pe Surse

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