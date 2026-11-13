Scandalul interzicerii jurnalistului Ovidiu Vanghele la Cotroceni capătă noi valențe în mediul online. Internauții atrag atenția asupra unui potențial dublu standard aplicat de Administrația Prezidențială. Aceștia amintesc un lung șir de injurii proferate în trecut de actuala șefă a TVR, Sorina Matei, la adresa președintelui Nicușor Dan. Internauții se întreabă acum dacă șeful statului va interzice și accesul postului public de televiziune la conferințele oficiale din cauza acestor derapaje de limbaj. The post „Nu, Mucușor, stai jos, 4!” Internauții se întreabă de ce nu e înfierată și șefa TVR care i-a adus injurii appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗