„Nu vă e rușine, colegi?” | Felix Alexa contraatacă în scandalul de la Teatrul Național | Refuză să demisioneze și acuză un complot împotriva conducerii TNB

Regizorul Felix Alexa publică o scrisoare deschisă în care lansează un atac dur la adresa celor care contestă colaborarea sa cu Teatrul Național București (TNB). Alexa vorbește despre „lipsă de caracter”, „ipocrizie” și „ticăloșie umană”, susține că împotriva sa s-ar desfășura o campanie organizată, care are ca scop înlăturarea noii conduceri a teatrului.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗