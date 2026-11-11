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Politică

„Nu vor crește taxe în 2027”, promite Sorin Grindeanu: Cei care au pus România în pământ să aibă decența să nu mai dea lecții de moralitate

i Scris de iulia horovei
„Nu vor crește taxe în 2027”, promite Sorin Grindeanu: Cei care au pus România în pământ să aibă decența să nu mai dea lecții de moralitate
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a numit trei direcții pe care le va implementa partidul său, aflat la guvernare, în perioada următoare. Una dintre ele se referă la decizia de a nu crește taxele începând cu anul 2027.

Sursa: Dcnews

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