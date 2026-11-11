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Politică

Nvidia, prinsă într-un nou scandal: acționarii cer socoteală conducerii după dezvăluirile despre presupusa aventură cu spioana chineză

i Scris de iulian budusan
Nvidia, prinsă într-un nou scandal: acționarii cer socoteală conducerii după dezvăluirile despre presupusa aventură cu spioana chineză
Aosom
Un necaz nu vine singur, spune un vechi proverb, care se poate aplica cu succes la scandalul internațional al momentului. Șeful Nvidia, Jensen Huang, este luat la bani mărunți de acționarii companiei pe tema escapadei amoroase alături de spioana din China.

Sursa: Realitatea

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