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Politică

O a treia femeie apare în scandalul care a zguduit Nvidia. Noi dezvăluiri despre fostul director Jensen Huang

v Scris de victor dan stephanovici
O a treia femeie apare în scandalul care a zguduit Nvidia. Noi dezvăluiri despre fostul director Jensen Huang
Aosom
Jensen Huang, fostul director executiv al Nvidia, ar fi avut o relație intimă și cu o a treia femeie, angajată a companiei, potrivit unei investigații Reuters. Dezvăluirea apare la numai câteva ore după demisia omului de afaceri, provocată de scandalul privind alte două relații extraconjugale.

Sursa: Mediafax Ro

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