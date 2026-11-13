O a treia femeie apare în scandalul care a zguduit Nvidia. Noi dezvăluiri despre fostul director Jensen Huang

Jensen Huang, fostul director executiv al Nvidia, ar fi avut o relație intimă și cu o a treia femeie, angajată a companiei, potrivit unei investigații Reuters. Dezvăluirea apare la numai câteva ore după demisia omului de afaceri, provocată de scandalul privind alte două relații extraconjugale.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗