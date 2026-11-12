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Politică

O fostă șefă a TVR spune că a primit un singur telefon din politică după decizia de a difuza documentarul Recorder. Ce i s-a reproșat

a Scris de andrei stan
O fostă șefă a TVR spune că a primit un singur telefon din politică după decizia de a difuza documentarul Recorder. Ce i s-a reproșat
Aosom
Adriana Săftoiu, fostă directoare generală a TVR, a vorbit joi despre decizia postului public de televiziune de a difuza documentarul Recorder „Justiție capturată”, precizând că a primit mesaje de felicitare inclusiv de la politicieni. Săftoiu a fost întrebată în emisiunea „Outsider Politic”, a jurnalistului Sebastian Zachmann, dacă a primit telefoane din partea politicienilor când a …

Sursa: Hotnews

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