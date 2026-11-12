 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

O instanță a decis reangajarea unei femei care a lucrat 20 de ani pentru o companie. Motivul: concedierea a fost anunțată prin mesaj vocal

p Scris de petru mazilu
O instanță a decis reangajarea unei femei care a lucrat 20 de ani pentru o companie. Motivul: concedierea a fost anunțată prin mesaj vocal
Aosom
O instanță a decis reangajarea unei femei care a lucrat 20 de ani pentru o companie din Italia. Motivul invocat de judecător este surprinzător: concedierea a fost anunțată prin mesaj vocal trimis pe WhatsApp.

Sursa: Mediafax Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →