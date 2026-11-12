O postare a Ambasadei Finlandei din Australia a devenit virală pe Instagram și nimeni nu înțelege de ce

Un anunț banal al Ambasadei Finlandei din Australia, care informa publicul că instituția va fi închisă pentru o zi, a declanșat un val neașteptat de glume și reacții pe internet. De la utilizatori obișnuiți până la companii aeriene și instituții oficiale, toată lumea a intrat în joc, transformând o simplă informare administrativă într-un fenomen viral. Luați prin surprindere de amploarea reacțiilor, diplomații finlandezi au răspuns cu umor, deși nici ei nu își explică de ce anunțul a stârnit atâta agitație.

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