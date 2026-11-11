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Politică

Oana Pintilei, propunerea AUR pentru funcţia de secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor

c Scris de crai nou
Oana Pintilei, propunerea AUR pentru funcţia de secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor
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Grupul parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) a propus-o pe Oana Elena Pintilei pentru funcţia de secretar general adjunct la Secretariatul General al Camerei Deputaţilor. Solicitarea a fost transmisă Biroului Permanent al Camerei de Mihai Enache, liderul grupului AUR. Oana Pintilei a fost în trecut şefa Organizaţiei Femeilor Social-DemocrateCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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