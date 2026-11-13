Nesimțire mare de tot în zona Lujerului, unde un bărbat, Marian Coltea, acuză că nevastă-sa și-a ales ziua de naștere fix pe 13, când el încasează salariul. El acuză un comportament neloial, de mahala, făcut cu bună-știință, și se plânge că ziua lui e pe 30, iar nevastă-sa ia salariul pe 4 ale lunii, ceea […] The post Odios! O româncă și-a ales ziua de naștere fix în ziua de salariu a soțului! appeared first on Times New Roman.

Sursa: Times New Roman Romania Citește mai departe la sursa originală ↗