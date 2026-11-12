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Politică

Oficialii lui Trump, acuzați că distrug documente înainte ca democrații să preia controlul Congresului

v Scris de viorica marin
Oficialii lui Trump, acuzați că distrug documente înainte ca democrații să preia controlul Congresului
Aosom
Avertizori de integritate susțin că sunt eliminate documente referitoare la proiectele de construcții ale președintelui american, estimate la peste 900 de milioane de dolari. Departamentul de Interne respinge acuzațiile.

Sursa: Adevarul

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