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Politică

„Ori minte Nicușor Dan, ori mint eu”. George Simion lansează un nou atac la adresa președintelui: „Afirmații scandaloase”

m Scris de monica bonea
„Ori minte Nicușor Dan, ori mint eu”. George Simion lansează un nou atac la adresa președintelui: „Afirmații scandaloase”
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George Simion lansează un nou atac la adresa șefului statului, la o zi după ce Nicușor Dan a declarat că șeful AUR „spune tâmpenii”. Simion consideră că afirmațiile lui Dan sunt „scandaloase” și că președintele „și-a depășit mandatul de mediator”.

Sursa: Digi24

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