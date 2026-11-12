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Politică

Ovidiu Vanghele cere iertare pentru folosirea termenului „gunoi” la adresa președintelui Nicușor Dan

b Scris de bogdan enache
Ovidiu Vanghele cere iertare pentru folosirea termenului „gunoi” la adresa președintelui Nicușor Dan
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Jurnalistul Ovidiu Vanghele, interzis de preşedintele Nicuşor Dan la conferinţele de la Cotroceni, şi-a cerut scuze pentru folosirea cuvântului „gunoi” la adresa preşedintelui. „Am ales foarte, foarte prost cuvintele în acel context şi-mi cer iertare pentru asta”, a transmis jurnalistul. El a precizat că, la nivel uman, personal, şeful statului are dreptul la această reacţie. Vanghele a explicat şi că postarea de pe Facebook este din 8 aprilie 2026, în contextul numirii procurorului general, persoană pe care o considera nepotrivită, scrie News.ro.

Sursa: Digi24

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