Ovidiu Vanghele cere iertare pentru folosirea termenului „gunoi” la adresa președintelui Nicușor Dan

Jurnalistul Ovidiu Vanghele, interzis de preşedintele Nicuşor Dan la conferinţele de la Cotroceni, şi-a cerut scuze pentru folosirea cuvântului „gunoi” la adresa preşedintelui. „Am ales foarte, foarte prost cuvintele în acel context şi-mi cer iertare pentru asta”, a transmis jurnalistul. El a precizat că, la nivel uman, personal, şeful statului are dreptul la această reacţie. Vanghele a explicat şi că postarea de pe Facebook este din 8 aprilie 2026, în contextul numirii procurorului general, persoană pe care o considera nepotrivită, scrie News.ro.

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