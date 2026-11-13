Ovidiu Vanghele a prezentat joi seară scuze publice pentru utilizarea cuvântului „gunoi” la adresa președintelui Nicușor Dan. Reacția a venit la scurt timp după ce șeful statului a explicat motivul pentru care i-a interzis accesul la conferințele de la Cotroceni. The post Ovidiu Vanghele, scuze publice după reacția președintelui Nicușor Dan: Am ales foarte prost cuvintele în acel context și-mi cer scuze pentru asta appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗