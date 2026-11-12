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Politică

Pacea de la Abu Dhabi și prețul pe care Europa nu trebuie să îl plătească (ziua 2)

a Scris de alexandru grumaz
Pacea de la Abu Dhabi și prețul pe care Europa nu trebuie să îl plătească (ziua 2)
Aosom
Negocierile de la Abu Dhabi pun Europa în fața unei mize decisive: oprirea războiului trebuie să aducă garanții reale pentru Ucraina, fără să ofere Rusiei dreptul de a hotărî viitorul vecinilor săi și fără să slăbească securitatea României și a flancului estic al NATO

Sursa: Adevarul

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