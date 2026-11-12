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Politică

Pacea se negociază fără Europa la Abu Dhabi

a Scris de avram marius gal
Pacea se negociază fără Europa la Abu Dhabi
Aosom
Negocierile dintre Rusia și Ucraina, desfășurate la Abu Dhabi sub medierea Statelor Unite, au readus în centrul atenției posibilitatea încheierii celui mai grav conflict militar european din ultimele decenii.

Sursa: Adevarul

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