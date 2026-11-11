Pacte de neagresiune cu ţările NATO. Ce propuneri are Rusia pentru viitoarea arhitectură de securitate europeană

Moscova ar putea încheia pacte de neagresiune la nivel bilateral cu state membre NATO, ca parte a unei noi arhitecturi de securitate pentru Europa, discutată în cadrul negocierilor de pace privind războiul din Ucraina, a declarat miercuri un diplomat rus de rang înalt, potrivit Reuters. Vladimir Medinski, negociatorul-şef al Rusiei la discuţiile de pace privind …

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