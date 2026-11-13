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Politică

Papa Leon, la Lima: Apel la peruani să construiască o societate întemeiată pe solidaritate, respect şi binele comun

g Scris de george traicu
Papa Leon, la Lima: Apel la peruani să construiască o societate întemeiată pe solidaritate, respect şi binele comun
Aosom
Suveranul Pontif a abordat provocările cu care se confruntă familiile, femeile, lucrătorii şi comunităţile caracterizate prin diversitate culturală, în prima zi completă a călătoriei sale apostolice în Peru.

Sursa: Stiri Pe Surse

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