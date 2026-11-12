Părintele Dan Damaschin trage un semnal de alarmă ferm împotriva valului de revoltă și a atacurilor de pe rețelele de socializare la adresa cadrelor medicale. Într-o perioadă în care este ușor să judeci din spatele unui ecran, Părintele ne amintește un adevăr dureros: medicii nu sunt de vină pentru problemele și lipsurile sistemului și nu […] Articolul Părintele Dan Damaschin: „Să lăsăm cancanurile și să construim pentru viață, cu suflet și credință!” (VIDEO) apare prima dată în Monitorul de Botoșani.

Sursa: Monitorul De Botoșani Citește mai departe la sursa originală ↗