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Politică

Pariul lui Merz: buget european condiționat de sprijinirea Ucrainei

o Scris de ovidiu nahoi
Pariul lui Merz: buget european condiționat de sprijinirea Ucrainei
Aosom
O propunere a cancelarului german Friedrich Merz pune pe jar statele din centrul și estul Europei. Este vorba despre condiționarea bugetului european de sprijinirea Ucrainei. Țările net beneficiare sunt deja deranjate de propunerea germană privind reducerea viitorului buget multianual al Uniunii Europene.

Sursa: Rfi

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