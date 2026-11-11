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Politică

Parlamentul anchetează migrația ilegală. Comisia cerută de AUR a trecut la vot. Simion acuză o „mafie” a muncitorilor din Sri Lanka

g Scris de gabriel negreanu
Parlamentul anchetează migrația ilegală. Comisia cerută de AUR a trecut la vot. Simion acuză o „mafie” a muncitorilor din Sri Lanka
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Camera Deputaților a aprobat miercuri, 11 noiembrie, înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care va investiga impactul migrației asupra ordinii publice și securității naționale, respectarea legislației privind regimul străinilor și combaterea migrației ilegale. Inițiativa aparține AUR și S.O.S. România. George Simion a acuzat, de la tribuna Parlamentului, existența unei „mafii” în spatele aducerii muncitorilor străini în România.

Sursa: Mediafax Ro

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