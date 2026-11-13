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Politică

Partidul Anamariei Gavrilă, aliat cândva cu AUR, îl face praf pe George Simion: 'Un politician expirat, fără cuvânt'

a Scris de anca flondor
Partidul Anamariei Gavrilă, aliat cândva cu AUR, îl face praf pe George Simion: 'Un politician expirat, fără cuvânt'
Aosom
George Simion este atacat de foștii săi aliați. POT a transmis un comunicat în care spune despre liderul AUR că este Un politician expirat, fără cuvânt.

Sursa: Stiri Pe Surse

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