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Politică

Patriotism de bordel

m Scris de mugur varzariu
Patriotism de bordel
Aosom
Din prea puțină educație și prea mult naționalism, de zeci de ani le spunem străinilor, copiilor și nouă înșine cât de frumos este Centrul Vechi al Bucureștiului.

Sursa: Adevarul

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