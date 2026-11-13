Patru politicieni se conturează drept posibili candidați la președinția SUA în 2028 (sondaj Reuters/Ipsos)
Sursa: Digi24Citește mai departe la sursa originală
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Ședință extraordinară - Consiliul Județean Timiș
Publicat în 13 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina...
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