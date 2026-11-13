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Politică

Patru politicieni se conturează drept posibili candidați la președinția SUA în 2028 (sondaj Reuters/Ipsos)

a Scris de ana petrescu
Patru politicieni se conturează drept posibili candidați la președinția SUA în 2028 (sondaj Reuters/Ipsos)
Aosom
Patru candidați potențiali pentru Casa Albă în 2028 au atras atenția alegătorilor americani, poziționându-se de timpuriu în cursă: republicanii JD Vance și Marco Rubio, respectiv democrații Jon Ossoff și Pete Buttigieg, arată un sondaj Reuters/Ipsos.

Sursa: Digi24

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