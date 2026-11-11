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Politică

Pensionarii cu grupe de muncă nu mai pot fi refuzați de Casele de Pensii. Decizia care deblochează dosarele

m Scris de milena niță
Pensionarii cu grupe de muncă nu mai pot fi refuzați de Casele de Pensii. Decizia care deblochează dosarele
Aosom
Mențiunile din adeverințele emise de angajatori sau deținătorii legali de arhive, care dovedesc activitatea desfășurată în condiții speciale, sunt obligatorii pentru casele de pensii și nu pot fi contestate, cu excepția unor cazuri limitate, potrivit publicației Avocatnet.ro.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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