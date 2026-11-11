Pensionarii cu grupe de muncă nu mai pot fi refuzați de Casele de Pensii. Decizia care deblochează dosarele

Mențiunile din adeverințele emise de angajatori sau deținătorii legali de arhive, care dovedesc activitatea desfășurată în condiții speciale, sunt obligatorii pentru casele de pensii și nu pot fi contestate, cu excepția unor cazuri limitate, potrivit publicației Avocatnet.ro.

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