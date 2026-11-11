 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Persoanele fără adăpost din Cluj, monitorizate în perioadele cu temperaturi extreme. Prefectura a aprobat un plan de intervenție

n Scris de nicu mitrea
Persoanele fără adăpost din Cluj, monitorizate în perioadele cu temperaturi extreme. Prefectura a aprobat un plan de intervenție
Aosom
Autoritățile din județul Cluj vor intensifica măsurile de identificare, monitorizare și protejare a persoanelor fără adăpost în perioadele cu temperaturi extreme sau în cazul producerii unor fenomene meteorologice periculoase.

Sursa: Ziua De Cluj

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech