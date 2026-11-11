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Politică

Peste 60% dintre femeile din armata germană spun că au fost hărțuite sexual. Ce arată amploarea fenomenului

ș Scris de ștefan borcea
Peste 60% dintre femeile din armata germană spun că au fost hărțuite sexual. Ce arată amploarea fenomenului
Aosom
Un studiu arată că peste 60% dintre femeile din armata germană au fost victime ale hărțuirii sexuale. Ministrul Apărării din Germania a anunțat măsuri pentru prevenirea acestor abuzuri.

Sursa: Adevarul

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