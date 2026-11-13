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Politică

Peste 60% dintre femeile din armata germană spun că au fost victime ale hărţuirii sau abuzurilor. Anunțul ministrului Apărării

m Scris de monica bonea
Peste 60% dintre femeile din armata germană spun că au fost victime ale hărţuirii sau abuzurilor. Anunțul ministrului Apărării
Aosom
Ministrul german al Apărării a promis o politică de „toleranţă zero” faţă de abuzurile sexuale în forţele armate, după ce un studiu a constatat că militarii, în special femeile, sunt supuşi pe scară largă hărţuirii în cadrul armatei.

Sursa: Digi24

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