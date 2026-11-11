 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Peste 70 de redacții și asociații îl acuză pe Nicușor Dan de cenzură după interzicerea jurnalistului Ovidiu Vanghele

r Scris de redacția libertatea
Peste 70 de redacții și asociații îl acuză pe Nicușor Dan de cenzură după interzicerea jurnalistului Ovidiu Vanghele
Aosom
Președintele Nicușor Dan este acuzat de încălcarea libertății presei după ce a interzis accesul jurnalistului Ovidiu Vanghele la conferințele de presă ale Administrației Prezidențiale. Incidentul a avut loc pe 10 noiembrie 2026, când președintele a refuzat să răspundă întrebărilor acestuia, motivând că jurnalistul i-ar fi adresat „injurii”. ActiveWatch și alte organizații cer retragerea măsurii și reafirmarea angajamentului față de libertatea presei.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech