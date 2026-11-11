Peste 70 de redacții și asociații îl acuză pe Nicușor Dan de cenzură după interzicerea jurnalistului Ovidiu Vanghele

Președintele Nicușor Dan este acuzat de încălcarea libertății presei după ce a interzis accesul jurnalistului Ovidiu Vanghele la conferințele de presă ale Administrației Prezidențiale. Incidentul a avut loc pe 10 noiembrie 2026, când președintele a refuzat să răspundă întrebărilor acestuia, motivând că jurnalistul i-ar fi adresat „injurii”. ActiveWatch și alte organizații cer retragerea măsurii și reafirmarea angajamentului față de libertatea presei.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗