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Politică

Peste două milioane de credincioși au participat la ultima liturghie a Papei Leon în Argentina

a Scris de alexandra pricop
Peste două milioane de credincioși au participat la ultima liturghie a Papei Leon în Argentina
Aosom
Peste 2 milioane de persoane au asistat miercuri la Lujan la ultima liturghie oficiată în aer liber de papa Leon

Sursa: Stiri Pe Surse

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