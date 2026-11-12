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Politică

Pete Hegseth, pus la punct de un militar de gardă pentru că făcea gălăgie la Mormântul Soldatului Necunoscut

ș Scris de ștefan borcea
Pete Hegseth, pus la punct de un militar de gardă pentru că făcea gălăgie la Mormântul Soldatului Necunoscut
Aosom
Un militar de gardă i-a apostrofat pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, şi un grup de consilieri ai acestuia, miercuri, la un monument comemorativ, după o ceremonie dedicată Zilei Veteranilor.

Sursa: Adevarul

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