Petiție cu peste un milion de semnături pentru suspendarea acordului UE-Israel. Comisia Europeană va da un răspuns până în mai 2027

Comisia Europeană va analiza acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Israel, după ce o petiție prin care se solicită suspendarea dialogului politic și comercial cu statul israelian a strâns peste 1,1 milioane de semnături. Inițiativa cetățenească europeană, lansată în urmă cu aproape doi ani, a depășit pragul necesar pentru a obliga executivul comunitar să examineze solicitarea și să formuleze un răspuns oficial, anunță Politico.

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