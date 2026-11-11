PNL a absorbit oficial partidul lui Ludovic Orban. Ilie Bolojan: ”Bine ai revenit acasă”

Biroul Politic Național al PNL a aprobat în ședinta de duminică începerea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forței Dreptei, iar Ilie Bolojan și Ludovic Orban au susținut, miercuri, o conferință de presă comună prin intermediul căreia au anunțat că au stabilit ca până la începutul lunii decembrie să finalizeze negocierile de fuziune. Pe […]

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