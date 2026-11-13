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Politică

PNL cere guvernului măsuri sporite de securitate la protestul susținut de AUR: Suveraniștii pot transforma România în Franța sau Belgia

l Scris de loredana codruț
PNL cere guvernului măsuri sporite de securitate la protestul susținut de AUR: Suveraniștii pot transforma România în Franța sau Belgia
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PNL cere guvernului măsuri sporite de securitate la protestul susținut de AUR. Suveraniștii pot transforma România în Franța sau Belgia

Sursa: Stiri Pe Surse

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