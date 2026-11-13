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Politică

PNL este de acord cu PSD: „Reforma administrativă este necesară României!”

m Scris de mihai cistelican
PNL este de acord cu PSD: „Reforma administrativă este necesară României!”
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Deputatul PNL, Robert Sighiartău, dă dreptate PSD și spune că reforma administrativ-teritorială este necesară pentru țara noastră.

Sursa: Stiri Pe Surse

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