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Politică

Poliția a luat cu asalt școlile din Iași! Controale de amploare, inclusive cu câini polițiști!

a Scris de andrei turcu
Poliția a luat cu asalt școlile din Iași! Controale de amploare, inclusive cu câini polițiști!
Aosom
Mobilizare impresionantă de forțe în școlile din Iași și Târgu Frumos! Polițiști, jandarmi și reprezentanți ai structurilor de prevenire au descins, în zilele de 10 și 11 noiembrie, în unități de învățământ, într-o amplă acțiune pentru creșterea siguranței elevilor și combaterea fenomenelor periculoase din mediul școlar. Acțiunile au inclus și prezența câinilor polițiști.

Sursa: Ziarul Evenimentul

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