Poliţia Suceava a suplimentat echipajele pe DN 2 Suceava – Siret

Inspectorul-şef adjunct al Poliţiei Judeţene Suceava, comisar-şef Ionuţ Epureanu, a anunţat ieri măsuri de suplimentare a echipajelor de poliţie rutieră pe DN 2 Suceava – Siret, pentru asigurarea viabilităţii segmentelor de drum din zona PTF Siret şi pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră, pe fondul afluxului sporit de vehicule deCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou Citește mai departe la sursa originală ↗