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Politică

Poliţia Suceava a suplimentat echipajele pe DN 2 Suceava – Siret

c Scris de crai nou
Poliţia Suceava a suplimentat echipajele pe DN 2 Suceava – Siret
Aosom
Inspectorul-şef adjunct al Poliţiei Judeţene Suceava, comisar-şef Ionuţ Epureanu, a anunţat ieri măsuri de suplimentare a echipajelor de poliţie rutieră pe DN 2 Suceava – Siret, pentru asigurarea viabilităţii segmentelor de drum din zona PTF Siret şi pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră, pe fondul afluxului sporit de vehicule deCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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