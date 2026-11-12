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Politică

Politica de proști făcută……. e păguboasă și hirsută. Concepții politice avansate în Antichitate

b Scris de balananda
Politica de proști făcută……. e păguboasă și hirsută. Concepții politice avansate în Antichitate
Aosom
Politica fiind o activitate eminamente umană, Aristotel a fost primul gânditor care a botezat omul homo politikon (animal politic). Astfel, animalul social a fost ridicat (sic!) la rangul de animal politic, capabil adică să cârmuiască o cetate, un st

Sursa: Yoga Esoteric

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