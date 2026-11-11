• polițiștii au discutat cu oamenii din municipiu și comuna Chiscani - localitatea Vărsătura cu privire la obligațiile care le au ca deținători de animale • la nivel național a crescut abandonul de animale și incidentele în care sunt implicați câini și pisici Articolul Polițiștii verifică modul în care sunt protejate animalele apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗