„Polonezul, stăpân la el acasă”: marș naționalist și apeluri la unitate, de Ziua Independenței Poloniei

Polonia a sărbătorit 108 ani de la obținerea independenței, după 120 de ani în care teritoriile sale au fost împărțite între Imperiul Rus, Prusia și Austria. La 11 noiembrie 1918, odată cu armistițiul care a pus capăt luptelor din Primul Război Mondial, Polonia își începea renașterea ca stat independent. La Varșovia, mii de oameni au participat la un marș organizat de naționaliști, la care s-a alăturat și președintele Karol Nawrocki. La sute de kilometri distanță, premierul Donald Tusk a transmis un mesaj de solidaritate cu locuitorii Cracoviei, unde, cu doar câteva zile înainte, un atac terorist, s-a soldat cu șase morți și 16 răniți. Colega noastră Ecaterina Tanasiiciuc a fost la marșul din Varșovia și relatează.

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