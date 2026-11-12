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Politică

Polonia a încercat să blocheze Green Deal, dar a pierdut pe linie la Curtea de Justiție a UE. Șapte legi rămân în vigoare, inclusiv cea privind mașinile din 2035

g Scris de gabriel negreanu
Polonia a încercat să blocheze Green Deal, dar a pierdut pe linie la Curtea de Justiție a UE. Șapte legi rămân în vigoare, inclusiv cea privind mașinile din 2035
Aosom
Polonia a pierdut joi, 12 noiembrie, toate cele șapte procese deschise împotriva unor legi climatice majore ale Uniunii Europene. Curtea de Justiție a UE a respins încercarea Varșoviei de a anula inclusiv obiectivul privind eliminarea emisiilor de CO₂ pentru mașinile noi din 2035 și introducerea unui nou sistem de taxare a carbonului pentru combustibilii folosiți la încălzirea locuințelor și în transporturi. Deciziile sunt definitive și au implicații pentru toate statele membre, inclusiv România.

Sursa: Mediafax Ro

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