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Politică

Polonia nu va elibera vize pentru sportivii ruși care vor participa la etapele Cupei Mondiale la sărituri cu schiurile

a Scris de andreea ignat
Polonia nu va elibera vize pentru sportivii ruși care vor participa la etapele Cupei Mondiale la sărituri cu schiurile
Aosom
Polonia nu va elibera vize pentru schiorii ruși care vor participa la etapele Cupei Mondiale din acest sezon, la sărituri cu schiurile.

Sursa: Stirile Pro.tv

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