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Politică

Polonia refuză să acorde vize săritorilor cu schiurile din Rusia, deși aceștia au primit aprobarea FIS

d Scris de diana pană
Polonia refuză să acorde vize săritorilor cu schiurile din Rusia, deși aceștia au primit aprobarea FIS
Aosom
Polonia nu va elibera vize pentru schiorii ruşi care vor participa la etapele Cupei Mondiale din acest sezon, la sărituri cu schiurile, chiar dacă aceştia au primit aprobarea Federaţiei Internaţionale de Schi şi Snowboard (FIS) de a concura ca sportivi neutri

Sursa: Stiri Pe Surse

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