 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Ponta demască jocurile lui Bolojan. Când era președinte interimar, liderul PNL i-a cerut, la Cotroceni, să-l susțină pe Crin Antonescu la prezidențiale

r Scris de redactor, remus vlad
Ponta demască jocurile lui Bolojan. Când era președinte interimar, liderul PNL i-a cerut, la Cotroceni, să-l susțină pe Crin Antonescu la prezidențiale
Aosom
Victor Ponta a dezvăluit că Ilie Bolojan l-a rugat să-l susțină pe fostul candidat PNL-PSD, Crin Antonescu, în cursa prezidențială

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →