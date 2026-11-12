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Politică

Ponta dezvăluie că Bolojan l-a chemat la Cotroceni ca să-l roage să-l susțină pe Crin Antonescu în campania prezidențială

a Scris de alexandru rotaru
Ponta dezvăluie că Bolojan l-a chemat la Cotroceni ca să-l roage să-l susțină pe Crin Antonescu în campania prezidențială
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Fostul premier Victor Ponta a dezvăluit într-un podcast că Ilie Bolojan, președinte interimar la momentul la care face referire deputatul, l-a chemat la Cotroceni pentru o discuție în cadrul căreia l-a rugat să-l susțină pe fostul candidat PNL-PSD, Crin Antonescu, în cursa pentru cea mai importantă funcție în stat.

Sursa: Digi24

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