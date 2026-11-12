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Politică

Poți primi pensie de invaliditate și indemnizație de handicap în același timp? Condițiile pentru acordarea ambelor drepturi

c Scris de camelia sinca
Poți primi pensie de invaliditate și indemnizație de handicap în același timp? Condițiile pentru acordarea ambelor drepturi
Aosom
Pensia de invaliditate poate fi cumulată cu prestațiile sociale acordate adulților cu handicap, în condițiile legii. Acestea se stabilesc în baza unui certificat valabil de încadrare în grad și se acordă indiferent de venituri, fără ca suma cuvenită să fie redusă prin încasarea pensiei.

Sursa: Digi24

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