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Politică

Premieră la Muzeul Județean Buzău: sceptrul Regelui Ferdinand va fi expus publicului

a Scris de alecsandru ionescu
Premieră la Muzeul Județean Buzău: sceptrul Regelui Ferdinand va fi expus publicului
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Sceptrul Regelui Ferdinand, piesă confecţionată din aur, argint şi fier, cu perle şi pietre preţioase, în spiritul stilului Art Nouveau şi al orientării neo-româneşti, va fi expus în premieră la Muzeul Judeţean Buzău

Sursa: Stiri Pe Surse

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