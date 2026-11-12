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Politică

Premieră pe frontul din Ucraina: Ucrainenii au capturat primul prizonier de război indonezian în Zaporojie

d Scris de daniel mihai dragomir
Premieră pe frontul din Ucraina: Ucrainenii au capturat primul prizonier de război indonezian în Zaporojie
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Un indonezian de 49 de ani a fost capturat în Zaporojie după ce a fost înrolat în armata rusă sub falsa promisiune a unui loc de muncă în construcții.

Sursa: Stiri Pe Surse

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