Premieră. Ucrainenii au capturat primul prizonier de război indonezian

Ucrainenii au capturat primul prizonier de război indonezian. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 49 de ani care a fost capturat în regiunea Zaporojie. Prizonierul susține că a fost păcălit cu o ofertă de muncă în domeniul construcții atunci când a fost recrutat de ruși.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗