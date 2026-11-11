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Politică

Premieră. Ucrainenii au capturat primul prizonier de război indonezian

p Scris de petru mazilu
Premieră. Ucrainenii au capturat primul prizonier de război indonezian
Aosom
Ucrainenii au capturat primul prizonier de război indonezian. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 49 de ani care a fost capturat în regiunea Zaporojie. Prizonierul susține că a fost păcălit cu o ofertă de muncă în domeniul construcții atunci când a fost recrutat de ruși.

Sursa: Mediafax Ro

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